Руководители Дедовичского, Порховского и Великолукского районов вошли в топ-15 глав муниципалитетов

21:47, 04 июля 2024, ПАИ

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, глава Порховского района Юрий Семёнов и глава Великолукского района Алексей Кузьмин вошли в топ-15 руководителей муниципалитетов Псковской области по итогам июня 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Геннадий Афанасьев занял 11-е место с медиаиндексом 145, Юрий Семёнов – 14-е место с медиаиндексом 106, Алексей Кузьмин – 15-е место с медиаиндексом 93.

Геннадий Афанасьев упоминался в СМИ в связи с проведением XI Форума регионов России и Беларуси в Полоцке (там заключили соглашение между Дедовичским и Волковысским районами), а также с непогодой, которая прошла по Дедовичскому району.

Юрий Семёнов в топ-15 медиарейтинга оказался в связи с медиаповодами из сферы ЖКХ, причём как с позитивными, так и с негативными. С одной стороны, в Порхове близится к финишу строительство очистных сооружений, а в посёлке Славковичи Порховского района по программе догазификации голубое топливо пришло в первые два дома. С другой стороны, в июне руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку условий проживания жителей аварийного дома в порховской деревне Заольшаг.

А медиаиндекс Алексея Кузьмина вырос благодаря освещению в СМИ передачи местным юнармейцам новой формы от мецената, открытия детской площадки в одной из великолукских деревень, встречи с выпускниками-медалистами района.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».