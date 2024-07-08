«Мухадракон» и портреты на ковровой дорожке. Дневник фестиваля «Западные ворота» #3

12:35, 08 июля 2024, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» продолжает серию неформальных дневников прямо с площадок V Международного кинофестиваля «Западные ворота». В новом выпуске – день третий, финальный.

Ведущий Никита Черкашин посетил основные локации мероприятия, собрал впечатления гостей о кинопразднике и определил главную эмоцию фестиваля «Западные ворота».

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходил в Пскове с 5 по 7 июля. За это время организаторы представили порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

АНО ИД «Медиацентр 60» являлся информационным партнёром мероприятия.

Фоторепортаж с торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота» смотрите здесь. Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.