Прыжок в космос: Наталья Спиридонова отреагировала на новый мировой рекорд в прыжках в высоту

13:00, 08 июля 2024, ПАИ

Один из лидеров российских прыжков в высоту, псковичка Наталья Спиридонова прокомментировала корреспонденту ПАИ новый мировой рекорд, который установила украинская спортсменка Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Ярослава Магучих одержала победу на высоте 2,07 метра и решила установить планку на новую мировую высоту – 2,10 метра, которую взяла с первой попытки. Прежний рекорд на высоте 2,09 метра был установлен болгарской олимпийской чемпионкой Стефкой Костадиновой на чемпионате мира в 1987 году.

«Это очень круто. Безумно красиво! Года четыре назад уже все ставили на Ярославу, что она тот самый человек, который может побить мировой рекорд, и вот это случилось. Большая молодец. Тут даже не знаешь, какие слова подобрать – прыжок в космос. Пару раз удавалось с ней выступать в одном секторе, делает своё дело так же, как и мы все, просто у неё это получается выше», – отметила псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова.

Напомним, что псковичка установила свой личный рекорд два метра на чемпионате России в помещении в этом году. Завтра, 9 июля, Наталья Спиридонова выступит на Кубке России по прыжкам в высоту, который проходит в Чебоксарах.

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