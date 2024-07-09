Игорь Сопов в эфире «Оглавления» рассказал о подготовке к сентябрьским выборам. Главное

17:32, 09 июля 2024, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное:

8 сентября в единый день голосования выборы пройдут в 11 муниципалитетах и затронут 74 тысячи избирателей. «Для нас нет таких понятий как «малая» или «большая» избирательная кампания. Подготовка к любой кампании – трудоёмкий процесс».

Практика использования ДЭГ востребована и добавляет к голосованию 1-2% голосов избирателей.

В Гдовском районе местные власти до сих пор не выделили средства на проведение выборов. О ситуации в известность поставлена прокуратура.

С явкой надо работать непосредственно кандидатам и политическим партиям. «А то зачастую избиратели буквально разыскивают своих кандидатов, чтобы поближе с ними познакомиться и понимать, за кого голосовать».

«У нас будет еще один момент, который мы прорабатываем, который привлечет дополнительно избирателей. Пока говорить не хотелось бы об этом. Будет что-то такое, что дополнительно мотивирует избирателей придти на участки».

Выдвижение единых списков кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам начнется 19 июня.

Представление в ТИКи документов для регистрации единого списка кандидатов, кандидата начнется с 14 июля и продолжится до 18:00 29 июля.

Инициативные группы «Яблока», которые выступали за проведение референдумов во вновь образованных муниципальных округах, проигрывают суды. Порой оказывались, что члены этих инициативных групп не были друг с другом знакомы и даже слабо представляли, под чем именно ставили свои подписи. «Не хотелось бы, чтобы избиратели становились игрушкой манипулирования в политических интересах».

Представители Псковской области примут участие во Всероссийском форуме молодежных избиркомов в ноябре 2024 года.

В соседней Смоленской области ДЭГ будет применяться впервые. Члены Избирательной комиссии Псковской области поделились с коллегами опытом организации.