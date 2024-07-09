Члены псковского облизбиркома поделились с коллегами из Смоленской области опытом использования ДЭГ

16:36, 09 июля 2024, ПАИ

Члены избирательной комиссии Псковской области поделились с коллегами из Смоленской области опытом использования дистанционного электронного голосования. Об этом председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нас пригласила избирательная комиссия Смоленской области с тем, чтобы мы рассказали о процессе дистанционного электронного голосования. В этом году они впервые у себя в регионе будут использовать ДЭГ на выборах», – пояснил Игорь Сопов.

Он также напомнил, что Псковская область – регион, где ДЭГ на выборах применялся уже трижды. «Из 89 регионов ДЭГ применялся лишь в 30, и мы в этот перечень входим, поэтому нам есть чем поделиться с коллегами», – добавил Игорь Сопов.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.