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Из Кемерова в Изборск отправилась мотоколонна ​«Ночных волков» Кузбасса

Из Кемерова в Изборск отправилась мотоколонна «Ночных волков» Кузбасса. Мотоколонна дойдёт до Пскова, а затем 26 июля прибудет к Изборскому холму, заявил Александр Хирург в своём телеграм-канале.

Фото: скриншот из телеграм-канала Александра Хирурга

«Этот пробег – дань нашей воскресающей и неделимой России, нашим родителям и нашим воинам, что строили нашу страну, защищали её во все лютые времена и вместе спасали её от фашизма. Россия, на мотоциклах идём крёстным ходом от Кемерова к Изборску», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что через неделю мотоколонна прибудет к Поклонной горе, а затем 26 июля остановится в Изборске – у Священного холма единства и славы России.

Мотопробег направлен на увековечивание памяти Кузбасско-Псковской Краснознамённой стрелковой дивизии.

В рамках мотобпробега пройдут митинги в знаковых местах, встречи с поисковиками, кинопросмотр «Русский реактор», организованный участниками мотоклуба. Маршрут пролегает через города, связанные с историей Кузбасско-Псковской Краснознамённой стрелковой дивизии. Точками мотопробега станут города Казань, Нижний Новгород, Омск, Тюмень, Екатеринбург. Запланировано посещение мемориала «Поклонная гора» в Москве и памятника «Мясной Бор» в Новгородской области.

Финишной точкой мотопробега станет Псков. Участники нанесут памятную надпись в месте, где будет высажено 80 кузбасских кедров, рядом с мемориалом «Ледовое побоище».

Напомним, 376-я дивизия появилась 23 августа 1941 года в Кузбассе, штаб дивизии находился в Кемерове, подразделения формировались в Кемерове, Сталинске (ныне Новокузнецк), Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком. Военным советом Сибирского военного округа дивизии было присвоено наименование «Кузбасская».

Входила в состав действующей армии с 18 декабря 1941-го по 9 мая 1945-го. В ночь на 30 декабря 1941 года дивизия приняла первый бой. 27 января 1944-го дивизия стояла у Пулковских высот, а потом освобождала Ленинградскую область. Летом 1944 года освобождала Псков. За взятие этого города ей присвоили звание «Псковская». 21 октября 1944 года дивизия награждена орденом Красного Знамени.

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