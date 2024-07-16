Как родилась идея проекта «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края», рассказала Ольга Татаринова

14:20, 16 июля 2024, ПАИ

Как родилась идея проекта «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края» рассказала начальник управления проектной деятельности правительства Псковской области Ольга Татаринова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июля.

«Идея проекта родилась в такси, как бы это забавно не звучало. Мы с коллегами были на обучении по управленческому мастерству развития региональных команд. После первого модуля этого обучения мы ехали в аэропорт Внуково, и родилась эта идея, а почему бы нам не сделать паспорта муниципальных образований красивыми, вкусными. Чтобы их было приятно посмотреть, чтобы их читали от первой буквы до последней. Пока мы ехали, Андрей Сергеевич [председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвеcтполитике. – ПАИ] молчаливо соглашался. Думал, наверное, что я где-то посередине дороги оставлю эту идею и забуду. Но нет, не вышло. И когда мы доехали до аэропорта, эта идея уже была оформлена», – рассказала Ольга Татаринова.

Как раз тогда мы решили, что нужно привлекать студентов, добавила спикер пресс-конференции. «Новый взгляд на паспорта и муниципалитеты нам необходим. И кто, как не наше подрастающее поколение, сможет это сделать лучше всех», – сказала она.

Напомним, с апреля 2023 года студенты ПсковГУ совместно с правительством Псковской области выезжали в муниципальные образования региона для сбора информации, чтобы отразить инвестиционную привлекательность по основным запросам инвестора посредством разработки типовой формы и визуального образа инвестиционных паспортов муниципальных образований Псковской области.