Развитие инвестиционной привлекательности Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:14, 16 июля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию инвестиционной привлекательности Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июля.

Как реализуется проект «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края» в Псковской области, для чего муниципалитетам инвестиционные паспорта, а также какую роль играют студенты в развитии инвестклимата.

Об этом рассказывают председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, начальник управления проектной деятельности правительства Псковской области Ольга Татаринова, руководитель Фонда инвестразвития Псковской области Екатерина Ершова и первый проректор ПсковГУ Ольга Серова.