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Политика

Обучение наблюдателей от Общественной палаты началось в муниципалитетах Псковской области

Обучение наблюдателей от Общественной палаты Псковской области для предстоящих в сентябре выборов началось в 11 муниципалитетах региона. Обучение проходит в тех муниципалитетах, где проходят избирательные кампании, сообщил корреспонденту ПАИ председатель палаты Александр Седунов.

Семинар с наблюдателями в Порховском районе. Фото предоставлено Общественной палатой Псковской области

«Общественная палата подготовила график обучения. С 15 по 19 июля такое обучение в нескольких муниципалитетах уже началось. В качестве спикеров выступят от Общественной палаты региона Алексей Иванов, член Общественной палаты России от Псковской области Наталья Исакова», – отметил он. Вчера семинары прошли в Усвятском и Великолуском районах, сегодня – в Порховском муниципальном округе.

«На протяжении нескольких лет, что Общественная палата региона готовит наблюдателей, мы тесно сотрудничаем с Избирательной комиссией Псковской области, с ТИК для обеспечения квалифицированной подготовки», – подчеркнул Александр Седунов.

Всего за ходом голосования в сентябре от Общественной палаты региона будут следить более 100 наблюдателей.

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