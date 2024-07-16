Обучение наблюдателей от Общественной палаты началось в муниципалитетах Псковской области

15:14, 16 июля 2024, ПАИ

Обучение наблюдателей от Общественной палаты Псковской области для предстоящих в сентябре выборов началось в 11 муниципалитетах региона. Обучение проходит в тех муниципалитетах, где проходят избирательные кампании, сообщил корреспонденту ПАИ председатель палаты Александр Седунов.

«Общественная палата подготовила график обучения. С 15 по 19 июля такое обучение в нескольких муниципалитетах уже началось. В качестве спикеров выступят от Общественной палаты региона Алексей Иванов, член Общественной палаты России от Псковской области Наталья Исакова», – отметил он. Вчера семинары прошли в Усвятском и Великолуском районах, сегодня – в Порховском муниципальном округе.

«На протяжении нескольких лет, что Общественная палата региона готовит наблюдателей, мы тесно сотрудничаем с Избирательной комиссией Псковской области, с ТИК для обеспечения квалифицированной подготовки», – подчеркнул Александр Седунов.

Всего за ходом голосования в сентябре от Общественной палаты региона будут следить более 100 наблюдателей.