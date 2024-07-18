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Спорт

Спартакиада пенсионеров Псковской области пройдёт 28 и 29 августа

Спартакиада пенсионеров, приуроченная к 80-летию со дня образования Псковской области, пройдёт в Пскове 28 и 29 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Спартакиада пенсионеров Псковской области пройдёт 28 и 29 августа. Фото: Союз пенсионеров России

В соревнованиях примут участие представители муниципалитетов Псковской области, не имеющие спортивных званий мастера спорта и выше, кроме шахмат. Отметим, что в стартах смогут поучаствовать мужчины 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше.

Участники разыграют награды в шести видах спорта: лёгкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и дартсе.

Согласно регламенту, участники соревнований по лёгкой атлетике пробегут дистанцию один километр, а пловцы преодолеют 50 метров вольным стилем.

Отметим, что команду муниципального образования или городского поселения с самым большим количеством участников наградят кубком.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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