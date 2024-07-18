Капремонт моста в Псковском районе ведётся с опережением графика

17:49, 18 июля 2024, ПАИ

Капитальный ремонт моста через реку Черёху на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе ведётся с опережением графика. На сегодняшний день мост готов на 90 %, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Объект реализуется с 2022 года по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За это время по индивидуальному проекту специалисты полностью обновили конструкцию моста. Также подрядчик выполнил монтаж пролётного строения, устройство мостового полотна – выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции и два слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на месте уже завершили работы по устройству регуляционных и очистных сооружений, лестничных сходов, а также выполнили демонтаж временного моста и дороги.

На этой неделе специалисты завершили устройство нижнего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия на 400-метровых подходах к мостовому сооружению. Поэтому уже с 21 июля мост снова будет открыт для движения транспорта.

«Срок окончания капремонта по контракту – ноябрь 2024 года, однако в планах завершить все работы досрочно, уже в конце июля», – отметили в комитете. На капремонт моста было выделено более 542 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Работы выполняет подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег».