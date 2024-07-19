О рисках родов дома поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Врач – акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Наталья Петрова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- в 2022 году в перинатальном центре родилось 2 823 ребёнка, на дому – 24; в 2023 году – 2 998, на дому – 15; за первое полугодие 2024 года – 1 504 новорождённых, 20 – дома. Тенденция к росту налицо;
- при перинатальном центре работает школа материнства, где врачи обучают медике безболезненных родов. Главное – преодоление страха и правильный настрой;
- из новых медтодик перинатального центра – применение контрастного душа, фитбола и точечного массажа;
- при резус-конфликте матери и плода беременных направляют в федеральные медцентры;
- после кесарева сечения и ЭКО женщине естественные роды не противопоказаны;
- акушерское кровотечение – это самое грозное осложнение при родах;
- стимуляция происходит, если случается аномалия родовой деятельности.
Риски родов дома:
- у новорождённых очень низкий уровень терморегуляции, и им опасно переохлаждение. В перинатальном центре температурный режим под особым контролем;
- дети, рождённые дома, часто доставляются в роддом с переохлаждением и поступают сразу в реанимацию;
- также опасности подвергается роженица: маточные кровотечения могут привести к летальному исходу.
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