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Общество

О рисках родов дома поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Врач – акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Наталья Петрова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Акушер-гинеколог Наталья Петрова стала гостьей программы «Анамнез». Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

Главное:

  • в 2022 году в перинатальном центре родилось 2 823 ребёнка, на дому – 24; в 2023 году – 2 998, на дому – 15; за первое полугодие 2024 года – 1 504 новорождённых, 20 – дома. Тенденция к росту налицо;
  • при перинатальном центре работает школа материнства, где врачи обучают медике безболезненных родов. Главное – преодоление страха и правильный настрой;
  • из новых медтодик перинатального центра – применение контрастного душа, фитбола и точечного массажа;
  • при резус-конфликте матери и плода беременных направляют в федеральные медцентры;
  • после кесарева сечения и ЭКО женщине естественные роды не противопоказаны;
  • акушерское кровотечение – это самое грозное осложнение при родах;
  • стимуляция происходит, если случается аномалия родовой деятельности.

Риски родов дома:

  • у новорождённых очень низкий уровень терморегуляции, и им опасно переохлаждение. В перинатальном центре температурный режим под особым контролем;
  • дети, рождённые дома, часто доставляются в роддом с переохлаждением и поступают сразу в реанимацию;
  • также опасности подвергается роженица: маточные кровотечения могут привести к летальному исходу.

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