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Общество

Страх стимуляции родов развеяла псковский акушер-гинеколог

Что такое стимуляция родов, и когда она происходит, объяснила врач – акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Наталья Петрова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Что такое стимуляция родов и когда она происходит, объяснила врач – акушер-гинеколог. Фото: Фёдор Егоров/ПАИ

«Очень многие путают подготовку к родам, которая проводится в отделении патологии беременных со стимуляцией. Подготовка при патологиях – это те ситуации, когда происходят индуцированные роды [искусственно вызванные роды из-за определённых показателей и отклонений у матери ребёнка. – ПАИ]. В таком случае у нас проводится подготовка к родам. Организм ещё не готов к ним, но мы должны помочь ему подготовиться из-за определённых показателей. Это мы проводим в отделении патологии беременных. Это происходит в тех ситуациях, когда женщине требуются досрочные роды», – сказала гостья эфира.

А стимуляция происходит, если случается аномалия родовой деятельности, пояснила она. «Если происходит, например, слабость родовой деятельности. И это требует усилий, то есть стимуляции», – добавила Наталья Петрова.

Сейчас становится всё меньше женщин, которые боятся стимуляций, пояснила Наталья Петрова. Для этого, например, в перинатальном центре работает школа материнства, где врачи обучают медике безболезненных родов.

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