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Культура

Алексей Севастьянов снимается в сериале «Царь ночи»

Актёр, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов снимается в историческом сериале «Царь ночи», стало известно ПАИ из собственных источников.

Фото со страницы Алексея Севастьянова в соцсети «ВКонтакте»

Съёмки историко-приключенческого сериала «Царь ночи» проходят в Кронштадте. Проект реализуют компании «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и онлайн-кинотеатра PREMIER, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Действие сериала разворачивается в Петербурге начала XX века. Это историческое кино о переломных в России временах, наполненное приключениями, детективными элементами и закрученным сюжетом. Главные роли исполнят Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков, сообщает пресс-служба PREMIER.

Ранее Алексей Севастьянов поделился фотографиями со съёмочной площадки в социальных сетях, но не указал название фильма, в съёмках которого принимает участие. ПАИ связалось с актёром, но он отказался комментировать детали проекта, сославшись на условия контракта.

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Алексей Севастьянов снимается в сериале «Царь ночи»
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