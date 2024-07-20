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Псковичка стала бронзовым призёром первенства России по лёгкой атлетике

Псковичка Елизавета Николаева стала бронзовым призёром первенства России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 23 лет в беге на 3 000 метров с препятствиями, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Псковичка стала бронзовым призёром первенства России по лёгкой атлетике. Фото предоставил Родион Крылов

Соревнования проходят в Брянске с 19 по 21 июля. Всего в финальном забеге принимали участие девять бегуний из Свердловской, Калужской, Псковской и Московской областей, а также Мордовии, Удмуртии, Адыгеи, Марий Эл и Ханты-Мансийского автономного округа.

Первое место заняла представительница Свердловской области Алина Рештан с результатом 10:25.74. Второй стала спортсменка из Калужской области Ирина Корнева, которая справилась с дистанцией за 10:33.69. Псковичка Елизавета Николаева замкнула тройку лидеров с результатом 10:43.44, что является её личным рекордом.

Тренирует спортсменку Родион Крылов. Отметим, что завтра в сектор для прыжков в высоту на этих соревнованиях выйдет псковичка Наталья Спиридонова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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