339 кандидатов подали документы для участия на выборах в органы местного самоуправления Псковской области

17:52, 22 июля 2024, ПАИ

339 кандидатов подали документы для участия на выборах в органы местного самоуправления Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

По состоянию на 22 июля, документы на замещение 109 мандатов подали 339 кандидатов. Среди них представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди», «Яблоко», «Политическая партия социальной защиты», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина».

Кроме того, четыре кандидата выдвинуты в порядке самовыдвижения: два в Дновском муниципальном округе, по одному в Порховском и Усвятском муниципальных округах.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

Добавим, что сентябрьские выборы затронут 74 тысячи избирателей из 11 муниципалитетов региона.