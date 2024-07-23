Поисковый отряд «ЛизаАлерт» присоединился к поискам пропавшего жителя Куньинского района

15:04, 23 июля 2024, ПАИ

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» присоединился к поискам пропавшего в Куньинском районе Дениса Боброва, сообщили ПАИ в поисковом отряде.

22 июля 34-летний мужчина ушёл из дома в деревне Ступино в неизвестном направлении. До сих пор его местоположение неизвестно.

Ростом он 174 сантиметра, у него худощавое телосложение, карие глаза, чёрные короткие волосы. Мужчина был одет в светлую футболку, чёрные спортивные штаны и сланцы. С правой стороны от затылка до плеча у мужчины есть татуировка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дениса Боброва, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52. Ранее о пропаже 34-летнего жителя Куньинского района сообщал поисковый отряд «След».