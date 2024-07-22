35-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

13:57, 22 июля 2024, ПАИ

35-летнего Дениса Боброва разыскивают в Псковской области. Ночью 22 июля он ушёл из дома в деревне Ступино Куньинского района и не вернулся, сообщает великолукский поисковый отряд «След».

Мужчина мог пойти в сторону деревень Заболотье или Пески, возможно, по трассе М-9 или в Великие Луки. Он был одет в тёмные спортивные брюки, сланцы и светлую футболку.

Тех, обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в отряд «След» по телефону 8-911-376-76-76.