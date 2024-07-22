Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

35-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

35-летнего Дениса Боброва разыскивают в Псковской области. Ночью 22 июля он ушёл из дома в деревне Ступино Куньинского района и не вернулся, сообщает великолукский поисковый отряд «След».

35-летнего мужчину разыскивают в Псковской области. Фото: великолукский поисковый отряд «След»

Мужчина мог пойти в сторону деревень Заболотье или Пески, возможно, по трассе М-9 или в Великие Луки. Он был одет в тёмные спортивные брюки, сланцы и светлую футболку.

Тех, обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в отряд «След» по телефону 8-911-376-76-76.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 июля 2024

Пешехода сбили у ЦУМа в Пскове
22 июля 2024

Автомобиль опрокинулся в кювет в Дедовичском районе
22 июля 2024

35-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
22 июля 2024

Петербуржца обвиняют в убийстве мужчины в Новосокольническом районе
21 июля 2024

ДТП произошло на дороге от Елизарово в сторону Гдова
21 июля 2024

Пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома в Пскове
21 июля 2024

Лежачего мужчину спасли при пожаре в доме в Бежаницах
21 июля 2024

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...