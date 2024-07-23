Глава Порховского района Юрий Семёнов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Глава Порховского района Юрий Семёнов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.
Главное из эфира:
- выборы в Собрание депутатов Порховского муниципального округа будут проходить на конкурентной основе: кандидатов выдвинули практически все основные партии;
- Юрий Семёнов предпочёл сохранить интригу и не ответил на вопрос, готов ли он участвовать осенью в конкурсе на пост главы муниципального округа. К этому вопросу он готов вернуться после сентябрьских выборов;
- реставрация Порховской крепости продолжается: после опыта с двумя недобросовестными подрядчиками работает третий, государственный, он эффективен;
- среди закупленного Порховским музеем оборудования есть профессиональная видеокамера, в районе подумывают снимать фильмы и сюжеты. Порховский музей получил ещё одно небольшое здание, возможно, впоследствии там появятся новые экспозиции: «Экспонатов много, не всегда есть возможность выставить: не позволяют площади»;
- муниципалитет готовит заявки, чтобы с помощью нацпроектов поменять антураж и внутренние помещения музея, сделать современной школу искусств и протянуть в Порхов вторую нитку водовода;
- в центре Порхова наконец открылась гостиница;
- фестиваль каши, который зимой проходит в Порховском районе, стал узнаваемым туристским брендом, а гороховая каша – фирменным угощением;
- поток туристов, которым интересны красоты и достопримечательности Порховского района, постоянно растёт;
- верёвочный парк планируют открыть в Порхове.
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