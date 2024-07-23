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Глава Порховского района Юрий Семёнов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Глава Порховского района Юрий Семёнов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

Юрий Семёнов стал гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • выборы в Собрание депутатов Порховского муниципального округа будут проходить на конкурентной основе: кандидатов выдвинули практически все основные партии;
  • Юрий Семёнов предпочёл сохранить интригу и не ответил на вопрос, готов ли он участвовать осенью в конкурсе на пост главы муниципального округа. К этому вопросу он готов вернуться после сентябрьских выборов;
  • реставрация Порховской крепости продолжается: после опыта с двумя недобросовестными подрядчиками работает третий, государственный, он эффективен;
  • среди закупленного Порховским музеем оборудования есть профессиональная видеокамера, в районе подумывают снимать фильмы и сюжеты. Порховский музей получил ещё одно небольшое здание, возможно, впоследствии там появятся новые экспозиции: «Экспонатов много, не всегда есть возможность выставить: не позволяют площади»;
  • муниципалитет готовит заявки, чтобы с помощью нацпроектов поменять антураж и внутренние помещения музея, сделать современной школу искусств и протянуть в Порхов вторую нитку водовода;
  • в центре Порхова наконец открылась гостиница;
  • фестиваль каши, который зимой проходит в Порховском районе, стал узнаваемым туристским брендом, а гороховая каша – фирменным угощением;
  • поток туристов, которым интересны красоты и достопримечательности Порховского района, постоянно растёт;
  • верёвочный парк планируют открыть в Порхове.

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