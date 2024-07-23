Глава Порховского района Юрий Семёнов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:23, 23 июля 2024, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

Главное из эфира: