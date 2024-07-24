Правила безопасности на воде и размеры штрафов обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 24 июля.
Главное из эфира:
- в Псковской области наблюдается тенденция к росту случаев гибели на воде: в 2023 году в регионе утонуло шесть человек, в том числе двое детей, в 2024 году – девять, в том числе один ребёнок;
- чаще всего псковичи тонут не в Псковском и Чудском озёрах, а в небольших водоёмах и реках, где просто некому прийти им на помощь;
- в Псковской области насчитывается 27 официальных оборудованных пляжей, десять из них – на территории летних загородных лагерей. В областном центре расположены три пляжа, в Великих Луках – один;
- гидроциклам запрещено находиться на всей территории Пскова, от места впадения реки Черёхи в Великую до Снятной горы. Однако догнать и привлечь к ответственности владельца гидроцикла крайне сложно из-за его высокой скорости;
- проблему могли бы решить камеры фотовидеофиксации, расположенные на мостах и берегах: такой опыт есть в Санкт-Петербурге;
- для владельцев сапбордов также есть правила и ограничения: в частности, они не должны выплывать на судовой ход – часть русла с наибольшими глубинами, предназначенную для плавания кораблей и судов;
- в 2023 году в регионе зафиксированы два происшествия с маломерными судами, в 2024 году такие происшествия пока не фиксировались;
- в 2024 году судоводители в Псковской области получили 140 штрафов, из них порядка 80 – за отсутствие спасательных и страховочных жилетов;
- штраф за не надетый на пассажира или судоводителя жилет – 300 рублей, за отсутствие жилета на плавательном средстве – до 15 тысяч рублей;
- в Псковской области зарегистрировано около 16 тысяч судов, их число растёт на 3–5 % в год. Число не подлежащих регистрации плавательных средств в ГИМС оценивают в восемь тысяч;
- в последнее время в регионе появляется всё больше больших катеров и яхт, в том числе морского класса;
- плавучие бани и дома в Псковской ГИМС пока не регистрировали.
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