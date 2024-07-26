В России увеличилось количество диагностируемых злокачественных опухолей головного мозга

17:21, 26 июля 2024, ПАИ

За последние 15 лет в России стали чаще выявлять злокачественные опухоли головного мозга и реже доброкачественные, заявил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, врач-нейрохирург Андрей Авдей в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля.

В России увеличилось количество пациентов со злокачественными формами опухолей, сообщил гость радиоэфира. По его словам, радикальное лечение в таких случаях не представляется возможным. «Мы как хирургический этап выполняем удаление данного образования, берём материал на гистологическое исследование, а дальше уже пациента отправляем к онкологу для проведения того или иного лечения», – сообщил Андрей Авдей.

По словам врача, чуть более 15 лет назад, когда он только начинал работать нейрохирургом, большая часть пациентов имела доброкачественные опухоли. «Сейчас ситуация поменялась. Не в лучшую сторону, к сожалению. В плане доброкачественных опухолей – буквально единицы. Сложно сказать, что здесь повлияло. Здесь требуется проведение исследования, может, проведение научной работы в разных регионах», – отметил нейрохирург.

Кроме того, в последнее время к врачам стало обращаться больше людей с дегенеративными изменениями позвоночника, связанными с сегментарной нестабильностью, а также с непроходящим болевым синдромом. «Эта группа пациентов, с которой мы пять лет назад, наверное, не занимались так активно. За последние лет пять нейрохирургия Псковской области сделала большой шаг вперёд в этом направлении, и мы оказываем достаточно эффективную помощь таким пациентам», – отметил гость радиоэфира.