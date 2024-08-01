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Общество

Более 270 соцконтрактов на поиск работы заключили жители Псковской области в этом году

Более 270 социальных контрактов на поиск работы заключили жители Псковской области в этом году. По 143 из них оформлены трудовые договоры, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Контракт на поиск работы – это один из видов помощи малоимущим слоям населения, которые хотят найти работу. Контракт заключается на срок от трёх до девяти месяцев. В рамках контракта можно получить четыре денежные выплаты по 16 675 рублей. Первую выплату можно получить при подписании контракта, а последующие две – после трудоустройства.

Кроме того, жители Псковской области могут пройти обучение за счёт службы занятости или социальной защиты, получая стипендию в размере 8 337,5 рубля на период обучения (не более трёх месяцев). После заключения контракта нужно заключить трудовой договор в период действия контракта и трудиться не менее года.

Для оформления соцконтракта нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, а также за консультацией можно обратиться в комитет по социальной защите Псковской области, в том числе в личных сообщениях официального паблика комитета в соцсети «ВКонтакте».

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