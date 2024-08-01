Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти
Количество людей, которые пострадали в результате обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, увеличилось до десяти, пять из них дети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Под завалами могут находиться ещё люди. Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают 170 специалистов и 45 единиц техники, уточнили в пресс-службе.
Напомним, что сегодня, 1 августа, в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда из-за взрыва газового баллона. Обрушение подъезда привело к разрушению около 15 квартир.
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