Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти

13:58, 01 августа 2024, ПАИ

Количество людей, которые пострадали в результате обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, увеличилось до десяти, пять из них дети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Под завалами могут находиться ещё люди. Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают 170 специалистов и 45 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня, 1 августа, в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда из-за взрыва газового баллона. Обрушение подъезда привело к разрушению около 15 квартир.