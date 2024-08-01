Подъезд пятиэтажки в Нижнем Тагиле рухнул после взрыва газа. Есть пострадавшие
Обрушение подъезда произошло из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Проводится эвакуация жильцов. По данным агентства, в ЧП пострадали пять человек, при этом под завалами могут быть ещё люди. По предварительной информации, из-за обрушения подъезда разрушено около 15 квартир.
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