О работе общественных помощников губернатора поговорили на «Серебряном дожде»
Общественные помощники губернатора Псковской области Татьяна Кирилёнок, Светлана Мельничук и Мария Филонова стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 6 августа.
Главное из эфира:
- совмещать бизнес, работу и семейную жизнь можно. Для этого необходимо грамотно строить свой график;
- псковская молодёжь достаточно активно вовлекается в общественную жизнь. «Самое первое, что формирует человека, – это гены, а потом уже образование, окружение и неожиданная встреча»;
- быть в женсовете военной части – работа, которая по плечу не каждому. Нужно знать законы и иметь высокую трудоспособность;
- теперь общественные помощники главы региона будут следить и за дизайн-кодом в муниципалитетах;
- общественным помощникам пытаются приписать полномочия госорганов, чиновников и так далее. Но их у них нет.
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