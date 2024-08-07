В России за семь месяцев увеличилось производство алкоголя

09:47, 07 августа 2024, ПАИ

Российские алкогольные предприятия в январе – июле 2024 года произвели 7,5 млн декалитров (дал) игристых вин. Это на 32% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

На 11,7% увеличили производство тихих вин, ликёрные вины – почти в 1,7 раза. Производство водки увеличилось на 4,5%, а коньяка – на 16,8%.

Производство крепких спиртных напитков на 9,7% больше, чем в прошлом году, а производство слабоалкогольных напитков снизилось на 22,4%

Всего российские предприятия за семь месяцев выпустили 101,9 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции за исключением пуаре, медовухи и пива. Это на 6,1% больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в России запретят ароматизировать жидкости для вейпов.