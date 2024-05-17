В России запретят ароматизировать жидкости для вейпов

08:51, 17 мая 2024, ПАИ

В России запретят жидкости для вейпов с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Минздрав уже подготовил список «веществ, направленных на повышение привлекательности» вейпов, пишет «Коммерсантъ».

Перечень запрещенных веществ подготовлен межведомственной рабочей группой, куда входят медики, ученые, а также представители Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Росалкогольтабакконтроля и депутаты Госдумы. Веществами, «направленными на повышение привлекательности» вейпов, они посчитали: пищевые добавки, БАДы, пищевые ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества, природные и синтетические сахара, лекарственные средства и экстракты лекарственных растений, а также «вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции». К добавкам, «усиливающим никотиновую зависимость», авторы перечня отнесли производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

Таким образом, после утверждения правительственного распоряжения в легальной продаже останутся лишь жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

В пояснительной записке говорится, что цель такого радикального запрета — «сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи». Авторы документа ссылаются на международные исследования, которые показывают, что для подростков вкус вдыхаемого аэрозоля является главным фактором выбора электронных сигарет. Несовершеннолетние любят вейпы со вкусом конфет и жвачки, кофе, ментола и вишни. А вот взрослые потребители предпочитают жидкости со вкусом табака.

Применение ароматизаторов и пищевых добавок создает иллюзию безопасности электронных средств доставки никотина, говорится в пояснительной записке. Однако их использование «связано с воздействием высоких уровней ультрадисперсных частиц и других токсинов», что существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.