Двух человек госпитализировали после ДТП в Пустошкинском районе

11:36, 07 августа 2024, ПАИ

Двух человек госпитализировали после ДТП в Пустошкинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. Две девушки-пассажирки пострадали, их госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.