Двух человек госпитализировали после ДТП в Пустошкинском районе
Двух человек госпитализировали после ДТП в Пустошкинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. Две девушки-пассажирки пострадали, их госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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