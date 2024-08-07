Более двух тысяч квартир построили в Псковской области за полгода

15:00, 07 августа 2024, ПАИ

2 170 квартир в многоквартирных домах и построенных населением жилых домов возвели в первом полугодии 2024 года в Псковской области. Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 193,8 тысячи квадратных метров, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Объём строительных работ в первом полугодии 2024 года составил 10,5 млрд рублей и вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что почти 343 тысячи квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области за 2023 год. В 2024 году планируется построить не меньше, чем в предыдущем.