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Общество

Более 340 тысяч квадратных метров жилья сдали в Псковской области за год

Почти 343 тысячи квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области за 2023 год, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

Более 340 тысяч квадратных метров жилья сдали в Псковской области за год. Фото: ПАИ

«Из года в год у нас этот показатель растёт. В 2023 году у нас на территории введено в эксплуатацию почти 343 тысячи квадратных метров жилья, в прошлом году 334 тысячи было, то есть мы перевыполнили этот показатель. Особенность нашего региона заключается в том, что у нас из 70 % индивидуального жилищного строительства только порядка 30 % – многоквартирные дома. В этом году введено 140 тысяч квадратных метров многоквартирных домов и чуть больше 200 – индивидуального жилищного строительства. Цифры говорят сами за себя. Люди строят себе полноценные индивидуальные жилые дома, переезжают, живут, сами делают выбор в эту пользу», – отметил он.

В 2024 году планируется построить не меньше, чем в предыдущем, отметил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ.

Сергей Грахов также подчеркнул, что в 2023 году не было массовых отключений электроэнергии. Он выразил уверенность в том, что в скором времени отключение в 100-150 домовладениях будет считаться большим показателем, хотя несколько лет назад отключений было десятки тысяч.

«Это громадная работа Михаила Юрьевича Ведерникова [губернатора Псковской области. – ПАИ] с федеральным центром и с федеральными структурами, которые представлены в Псковской области. У нас очень плотное взаимодействие, губернатор всё держит на личном контроле. Его личное участие даёт хороший эффект», – заключил он.

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