О деятельности Россельхознадзора в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:38, 07 августа 2024, ПАИ

Замруководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 августа.

Главное из эфира: