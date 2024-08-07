О деятельности Россельхознадзора в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Замруководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 августа.
Главное из эфира:
- внедрение автоматизированных информационных систем нацелено на поддержание конкурентоспособности производителей и информировании потребителей о безопасности продукции;
- сейчас идёт внедрение маркировки рыбы и икры, также планируется ввести маркировку кормов для животных и лекарственных средств, применяемых в ветеринарии;
- шесть компаний-фантомов выявили сотрудники Россельхознадзора с начала 2024 года;
- компания-фантом в Пскове произвела 200 тонн молочной продукции;
- главной целью создания компаний-фантомов является введение в оборот продукции неустановленного происхождения;
- семь партий фальсифицированной продукции в псковских соцучреждениях вывили специалисты Россельхознадзора в 2024 году. Одна из компаний-производителей оказалась фантомом;
- всего 11 проб о несоответствии псковской продукции качеству безопасности выявили специалисты Россельхознадзора с начала года;
- страны-импортёры выдвигают в качестве требований для того, чтобы открывать свои рынки, обеспечение прослеживаемости сырья и продукции. Одна из перспектив – расширение возможностей системы для обмена информацией с государственными контрольными органами других государств.
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