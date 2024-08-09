О вирусах и отравлениях поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.
Главное из эфира:
- миграция населения в сезон отпусков, фрукты и овощи из других регионов – основные причины увеличения статистики по кишечным инфекциям и отравлениям;
- главное лечение – «холод, голод и покой» и отдельная посуда;
- «традиционная» схема лечения – активированный уголь и лоперамид – не только не работает, но и вредна для здоровья. Токсины остаются в организме.
- обращение к врачу при отравлении и кишечной инфекции обязательно;
- главная профилактика ОРВИ – прививка от гриппа. Начало вакцинации планируется на вторую половину августа;
- с первыми признаками ОРВИ можно обращаться в температурные кабинеты, которые работают во всех поликлиниках города;
- хороший результат дала выездная диспансеризация в СНТ: «из тени» вышли мужчины 45–60 лет, которые обычно игнорируют регулярные обследования;
- поликлиническая сеть получила высококачественное оборудование для реабилитации, которое постепенно вводится в работу;
- на базе городской поликлиники планируется наладить сбор просроченных лекарств;
- грибы впитывают токсичные вещества как губка. Поэтому не стоит покупать их вдоль дорог;
- рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют специалисты в первые две недели сентября;
- cейчас наблюдается небольшой подъём ковида.
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