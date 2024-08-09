Наталья Фёдорова провела совещание с главами волостей Псковского района

18:59, 09 августа 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова обсудила актуальные вопросы сельских поселений на совещании с главами волостей Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Ключевыми темами стали работа нового регионального оператора по ТКО и догазификация на территории района. О проводимой работе регионального оператора доложил исполняющий обязанности первого заместителя руководителя компании «Экогрупп» Сергей Пайст.

Мониторинг уборки мусора в районе продолжается. Налажен график вывоза ТКО, планируется замена контейнеров, подходящих для новой техники. Глава муниципалитета обратила внимание регоператора на необходимость активного информирования жителей о новых квитанциях и тарифах.

О выполнении работ по догазификации на территории Псковского района доложил начальник службы догазификации «Газпром газораспределение Псков» Дмитрий Гудкин: подрядчики активно работают в 24 населенных пунктах Псковского района, в целом готовят 527 объектов к пуску газа.

По итогам недавней встречи Натальи Фёдоровой с руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым компания направила подрядчикам письма об обязательном согласовании с администрацией и получении разрешения на земляные работы. Кроме того, в части восстановления благоустройства после завершения работ сейчас подрядчики работают по 22 адресам.

В целом в районе процесс подведения газа и прокладки сетей двигается хорошими темпами. Советник генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян отметил, что будет обеспечено взаимодействие по проблемным вопросам.

В ходе совещания был рассмотрен и вопрос о приведении несанкционированных пляжей на территории Псковского района в соответствие с требованиями правил пользования пляжами. С докладом выступил главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский.

Также на совещании затронули вопросы о выполненной работе по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, о работе по привлечению граждан к службе по контракту, о проведении дней деревень и подготовке к 80-летию Псковской области.