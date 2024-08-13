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Культура

Фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне» выпустят в Псковской области

Силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» к выходу в свет подготовлена книга «Гость немного гостит, да много видит. Фразеологический путеводитель по музею «Пушкинская деревня». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На первой странице обложки новой книги – репродукция картины Аси Шеваровой «Деревня Бугрово» (2018) из фондов «Михайловского»

Написал книгу Вячеслав Козмин – хранитель музея «Пушкинская деревня» в составе музея-заповедника «Михайловское» с 1985 года, автор значительного ряда методических разработок, экскурсий, концепции реконструкции и реэкспозиции музейных объектов. В музее также добавили, что Вячеслав Юрьевич – кандидат филологических наук; тема его диссертации «Локус Михайловского в поэтическом творчестве А. С. Пушкина». В его писательско-исследовательском активе монография «Тот уголок земли», весомые разделы в коллективных монографиях «Сельцо Михайловское в контексте усадебной культуры XIX века» и «Русская усадьба: региональные и общекультурные аспекты», более ста научных и научно-популярных статей, в том числе в изданиях ВАК и РИНЦ, многое другое. С 2018 года Вячеслав Козмин является председателем Государственной экзаменационной комиссии Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета по направлению «филология».

Солонка 1846 года из постоянной экспозиции музея «Пушкинская деревня» Фото Николая Алексеева, «Михайловское»

Для своей новой книги сотрудник «Михайловского» выбрал необычный формат, отметили в Пушкинском заповеднике: суть и значение тех или иных «объектов музейного показа» он раскрывает через русский фольклор и отечественную классическую литературу в той её части, которая передаёт особенности народной речи в XIX столетии. Это делает текст путеводителя чрезвычайно колоритным и интересным. «Веками выверенный уклад жизни русских крестьян, ремесленников, мастеровых был наполнен глубоким смыслом, знание о котором мы сегодня почти утратили, и эта жизнь для нас представляется сказкой, – комментирует новый путеводитель директор «Михайловского» Георгий Василевич. – А между тем сказка – ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок! Эти увлекательные уроки и составляют основу путеводителя. И книга опытного музейного работника, учёного, прекрасного рассказчика и собеседника оказывается хорошим подспорьем для путешествия не только по музею, но и глубже –в пушкинское время».

В своём путеводителе Вячеслав Козмин подробно рассказывает о пространствах крестьянской усадьбы, предметах народного быта, от неизвестной нашему современнику «возовни», до обычной, казалось бы, столовой солонки, в каждой из глав открывая для читателя много нового, действительно прекрасного. Причудливо выстроенный, со многими внутренними перекличками текст богато иллюстрирован: в книгу вошло более семидесяти фотографий как современных, сделанных в постоянной экспозиции и во дворе «Пушкинской деревни», так и старинных – конца XIX века. Есть среди репродукции и рисунки, которые в разные годы и по разным поводам делал на полях своих рукописей Пушкин.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также уточнили, что новая книга достаточно велика: 21,5 печатного листа или 344 страницы. На сегодня она свёрстана и подписана к выходу в свет в типографии «Псковское возрождение». Тираж издания, которое с нетерпением ждут в музее-заповеднике, – 500 экземпляров.

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