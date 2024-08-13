Фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне» выпустят в Псковской области

17:04, 13 августа 2024, ПАИ

Силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» к выходу в свет подготовлена книга «Гость немного гостит, да много видит. Фразеологический путеводитель по музею «Пушкинская деревня». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Написал книгу Вячеслав Козмин – хранитель музея «Пушкинская деревня» в составе музея-заповедника «Михайловское» с 1985 года, автор значительного ряда методических разработок, экскурсий, концепции реконструкции и реэкспозиции музейных объектов. В музее также добавили, что Вячеслав Юрьевич – кандидат филологических наук; тема его диссертации «Локус Михайловского в поэтическом творчестве А. С. Пушкина». В его писательско-исследовательском активе монография «Тот уголок земли», весомые разделы в коллективных монографиях «Сельцо Михайловское в контексте усадебной культуры XIX века» и «Русская усадьба: региональные и общекультурные аспекты», более ста научных и научно-популярных статей, в том числе в изданиях ВАК и РИНЦ, многое другое. С 2018 года Вячеслав Козмин является председателем Государственной экзаменационной комиссии Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета по направлению «филология».

Для своей новой книги сотрудник «Михайловского» выбрал необычный формат, отметили в Пушкинском заповеднике: суть и значение тех или иных «объектов музейного показа» он раскрывает через русский фольклор и отечественную классическую литературу в той её части, которая передаёт особенности народной речи в XIX столетии. Это делает текст путеводителя чрезвычайно колоритным и интересным. «Веками выверенный уклад жизни русских крестьян, ремесленников, мастеровых был наполнен глубоким смыслом, знание о котором мы сегодня почти утратили, и эта жизнь для нас представляется сказкой, – комментирует новый путеводитель директор «Михайловского» Георгий Василевич. – А между тем сказка – ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок! Эти увлекательные уроки и составляют основу путеводителя. И книга опытного музейного работника, учёного, прекрасного рассказчика и собеседника оказывается хорошим подспорьем для путешествия не только по музею, но и глубже –в пушкинское время».

В своём путеводителе Вячеслав Козмин подробно рассказывает о пространствах крестьянской усадьбы, предметах народного быта, от неизвестной нашему современнику «возовни», до обычной, казалось бы, столовой солонки, в каждой из глав открывая для читателя много нового, действительно прекрасного. Причудливо выстроенный, со многими внутренними перекличками текст богато иллюстрирован: в книгу вошло более семидесяти фотографий как современных, сделанных в постоянной экспозиции и во дворе «Пушкинской деревни», так и старинных – конца XIX века. Есть среди репродукции и рисунки, которые в разные годы и по разным поводам делал на полях своих рукописей Пушкин.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также уточнили, что новая книга достаточно велика: 21,5 печатного листа или 344 страницы. На сегодня она свёрстана и подписана к выходу в свет в типографии «Псковское возрождение». Тираж издания, которое с нетерпением ждут в музее-заповеднике, – 500 экземпляров.