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Экономика

Средние ставки по ипотеке в России превысили рекорд 2022 года

Средневзвешенные ставки по ипотеке на первичном рынке в России достигли 20,81% годовых, а на вторичном – 20,8% в августе, превысив предыдущий максимум марта 2022 года, пишет РБК.

Ставки по ипотеке на новостройки увеличились за неделю на 1,14 процентных пункта, достигнув 20,81% годовых. Средние ставки на готовое жильё составили 20,8%, прибавив 1,05 процентных пункта с 5 по 11 августа, следует из данных «Дом.РФ». Предыдущие максимальные ставки были в 2022 году. Тогда они составили 20,8% годовых на новостройки и 20,38% на готовое жильё.

26 июля Банк России поднял ключевую ставку ещё на два процентных пункта, сейчас она составляет 18%. Как снижение привлекательности ипотечных программ скажется на рынке долгосрочной аренды жилья в Пскове, читайте здесь.

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