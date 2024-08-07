Спрос на долгосрочную аренду квартир в Пскове будет только расти, прогнозируют эксперты

16:51, 07 августа 2024, ПАИ

В России спрос на долгосрочную аренду жилья и цены планомерно растут со второй половины прошлого года. Первый квартал 2024 года не стал исключением. При этом предложение падает. За год, по данным «Авито», оно снизилось на 11%, за второй квартал текущего года – на 4%. Как обстоит ситуация на рынке съёмных квартир в Пскове, узнал корреспондент ПАИ.

В июне 2024 года спрос на аренду одно- и двухкомнатных квартир в Пскове в годовом сопоставлении вырос больше, чем месяцем ранее. Эксперты Банка России связывают это со снижением привлекательности ипотечных программ. Напомним, в июле ключевую ставку подняли ещё на два процентных пункта, сейчас она составляет 18%.

Псковские эксперты согласны с прогнозом, предполагающим продолжение роста цен на долгосрочную аренду жилья. Одним из главных факторов станет ключевая ставка Банка России, поскольку из-за непривлекательности ипотечных кредитов люди отложат покупку недвижимости и начнут снимать квартиры, говорит генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко.

«Ипотека стала чрезмерно дорогой, платить по ней нужно в два раза больше, чем при съёме жилья. Для людей с маленьким первоначальным взносом ежемесячный платёж может быть сопоставим со средней зарплатой по Пскову, даже если сама квартира недорогая», – отметил ПАИ специалист по недвижимости агентства «Диалог» Александр Мальцев, объясняя рост спроса на аренду жилья.

Кроме того, всё привлекательнее становятся банковские вклады из-за увеличения процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки. По данным аналитиков Циан, доходность от вклада в банке сейчас втрое выше, чем от покупки квартиры для сдачи её в аренду, – в среднем 19% годовых против 6%. На начало июля 2024 года жители Псковской области разместили на вкладах и банковских счетах 113,9 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее, отметили в Центральном банке.

В крупных городах России отсутствие значимой доходности в арендном бизнесе привело к тому, что инвесторы реже выбирают подобную модель, на рынок выходит всё меньше квартир, предлагаемых в аренду. При этом высокий спрос со стороны арендаторов сохраняется, что ведёт к дефициту квартир и росту цен.

В Пскове желающих снять квартиру в два–три раза больше, чем предлагаемого жилья. «Квартиры не освобождаются в том темпе, в котором должны. Многие откладывают покупку, принимают решение начать снимать жильё или остаться на прежнем месте. Люди ждут снижения ставки до более выгодных ипотечных условий, а на это время предпочитают жильё снимать», – отмечает Александр Мальцев.

Роман Максименко считает, что рынок старается балансировать существующее предложение и спрос. «Есть категории инвесторов, которые продолжают вкладывать деньги в недвижимость независимо от растущей привлекательности вкладов. Если квартир будет мало, цена на них вырастет – появится больше желающих «инвестировать в бетон», – отметил он.

По мнению Максименко, можно выделить две глобальные целевые аудитории на рынке аренды жилья: молодые пары и те, кто собирается проживать один. Они предпочитают однокомнатные квартиры или студии, поскольку в них самые недорогие коммунальные услуги и арендная плата. Такой вид жилья под долгосрочный найм, особенно в районах с хорошо развитой инфраструктурой, пользуется наибольшим спросом.

Сегодня цена на аренду однокомнатной квартиры в Пскове находится в диапазоне от восьми до 30 тысяч рублей в месяц в зависимости от многих факторов. В среднем студию или однушку с современным ремонтом на Завеличье или Запсковье можно снять за 12–20 тысяч рублей.

Псков продолжает развиваться туристически, многие ищут квартиры на короткий срок – летом самый большой спрос идёт именно на такое жильё, отметил Александр Мальцев. В период отпусков люди начинают задумываться о переезде, что также сказывается на росте цен квартир в найм.

Ксения Бесфамильная-Сабодаш