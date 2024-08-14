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Происшествия

Великолучанин украл телевизор через открытый балкон

Житель Великолукского района подозревается в краже телевизора через незапертый балкон, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 11 августа из квартиры на улице Малышева в Великих Луках неизвестный украл телевизор Toshiba. Вор проник в квартиру через незапертую балконную дверь. В итоге 19-летней владелице техники нанесён ущерб в десять тысяч рублей.

С помощью служебно-разыскной собаки полицейским удалось установить похитителя. Им оказался трижды судимый 28-летний житель Великолукского района.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчина подписал подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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