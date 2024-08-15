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Культура

Масштабные раскопки, интересные находки и проблему с чёрными копателями обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова стала гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 14 августа.

Марина Кулакова. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в сезоне 2024 года большие раскопки завершились. Идут еще в Новосокольническом районе (городище Горожане), в Печорах (у церкви Сорока Мучеников), в Псковском районе (в Выбутах) и в Пскове (у храма Николы со Усохи, на улице Кузнецкой, 33 (на месте стройки будущей гостиницы) и на Красноармейской набережной, 19а);
  • среди интересных находок этого сезона – нательный крестик с костяным футляром, клад из 17 монет-чешуек начала XVI века, кремневые орудия эпохи неолита (XXV-XX века до нашей эры);
  • в Выбутах раскопки прошли на месте будущего мемориала, посвящённого героям СВО: раскопки профинансировали из резервного фонда губернатора. В проекте приняли участие около 50 волонтёров из разных городов России. Подготовка к раскопкам заняла больше времени, чем сами работы;
  • в Выбутах учёные нашли предметы и постройки, синхронные времени, в котором жила княгиня Ольга;
  • в поселении Горожане, лежащем на пути «из варяг в греки», научная экспедиция работает уже девятый год. В этом году там находят в основном раннесредневековый торговый инвентарь. Судя по всему, раскопки продолжатся и в 2025 году;
  • на Красноармейской набережной в Пскове археологи неожиданно нашли следы поселения XV-XVI веков, в том числе признаки располагавшейся неподалеку косторезной мастерской;
  • раскоп на Красноармейской набережной в одну из ночей посетили чёрные археологи. Археологи и застройщик обратились с заявлениями в полицию;
  • чёрные копатели в Псковской области чаще всего остаются безнаказанными. Между тем, любое вмешательство в культурный слой – преступление не только против науки, но и по закону;
  • у псковских археологов есть «засланные казачки» на форумах чёрных копателей: есть прецеденты, когда информация оттуда направлялась правоохранителям;
  • в раскопе на улице Кузнецкой, где будет построена гостиница, параллельно с псковичами работают специалисты из Института истории материальной культуры РАН: это связано с необходимостью форсировать раскопки. Такая ситуация нетипична: у археологов из Москвы и Петербурга есть чётко очерченные зоны научного интереса в Псковской области: в Плюсском, Стругокрасненском, Куньинском и Усвятском районах;
  • в 2025 году псковские археологи готовятся к масштабным работам в Великих Луках;
  • в этом году ко Дню археолога псковские учёные не успели подготовить традиционную выставку находок. Она состоится к завершению сезона.

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