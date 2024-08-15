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Общество

Более 1,4 млрд рублей пожертвовали псковским военным, находящимся в Курской области

Гостья Ресурсного центра добровольчества пожертвовала псковским военнослужащим, находящимся в Курской области, более 1,4 млрд рублей. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре.

Более 1,4 млрд рублей пожертвовали псковским военным, находящимся в Курской области. Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»

На эти деньги купили тактическую амуницию, военную форму, носилки, медикаменты, жгуты, фонари, спальники, газовые горелки и другие вещи. От всего сердца благодарим вас за помощь нашим военнослужащим, защищающим государственные границы, отметили в центре.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область. Региональный штаб «Мы вместе» уже начал срочный сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества t.me/dobro_60, vk.com/dobro_60.

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