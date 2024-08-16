О психологической подготовке детей и родителей к новому учебному году говорили в программе «Анамнез». Главное
Семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина стала гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 16 августа. Специалист рассказала о психологической подготовке детей и родителей к новому учебному году.
Главное:
– перед 1 сентября родители сами себя накручивают и передают негативные эмоции и тревожность своим детям, «сокращая» их каникулы;
– на каникулах ребёнку совершенно необязательно соблюдать режим дня, начало учебного года всё расставит по своим местам;
– в начальной школе ребёнок не хочет в школу, потому что испытывает трудности в учении. Это основная причина;
– задача начальной школы – научить учиться, а не научить писать, читать и считать;
– школа не всегда бывает права, например, задавая в первом классе домашние задания;
– в среднем звене пятёрки – не главное, должно быть понимание зачем ребёнок учится, что ему интересно, что пригодится в будущем;
– в старших классах акцент должен быть на будущую профессию, а не на круглые пятёрки по всем предметам;
– загруженность ребёнка кружками и дополнительными заданиями строго индивидуальна;
– чтобы ребёнок быстро делал домашнее задание, его надо этому научить, то есть выработать ритм и показать, как это делать правильно. Например, 1–15 минут – труд, пять минут – активный отдых;
– если ребёнок отвлекается в процессе подготовки домашнего задания, значит, ему трудно;
– прежде, чем отбирать у школьника гаджеты, разберитесь, что он в них делает и ищет;
– до 12 лет у ребёнка не может быть зависимости от гаджетов – это привычное поведение, которое можно перестроить;
– в родительских чатах соблюдайте гигиену, отсекайте лишнее.
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