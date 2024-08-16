Спортсмены Псковской области примут участие во всероссийском фестивале пляжного волейбола

16:15, 16 августа 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области примут участие во Всероссийском фестивале пляжного волейбола «В Солнечном», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

В фестивале поучаствуют четыре пары спортсменов из Псковской области: Иван Ерёмин и Илья Николаев, Артемий Савичев и Даниил Бабушечников, Степан Коротконожкин и Александр Ланёв, Виктория Иванова и Екатерина Юркина. В рамках фестиваля пройдут спортивные состязания и мастер-классы.

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