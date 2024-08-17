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Происшествия

Стали известны подробности гибели женщины в псковской «Ласточке»

Стали известны подробности гибели женщины в «Ласточке» Псков – Санкт-Петербург, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Стали известны подробности гибели женщины в «Ласточке»
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Стали известны подробности гибели женщины в «Ласточке»
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Стали известны подробности гибели женщины в «Ласточке»
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, 59-летней пассажирке, жительнице Санкт-Петербурга, стало плохо в поезде. Другие пассажиры вызвали скорую помощь, но женщина скончалась до приезда медиков.

На месте работают бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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