Стали известны подробности гибели женщины в псковской «Ласточке»

09:54, 17 августа 2024, ПАИ

Стали известны подробности гибели женщины в «Ласточке» Псков – Санкт-Петербург, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, 59-летней пассажирке, жительнице Санкт-Петербурга, стало плохо в поезде. Другие пассажиры вызвали скорую помощь, но женщина скончалась до приезда медиков.

На месте работают бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.