Как провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин

12:28, 17 августа 2024, ПАИ

Как интересно и с пользой провести выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём Telegram-канале.

Псковичи и гости города могут посетить фестиваль народных исполнителей «Великие традиции». Мероприятие пройдёт в Финском парке в субботу с 16:00 и в воскресенье с 14:00.

Также можно насладиться классической музыкой под открытым небом на фестивале «Музыка на воде», который пройдёт сегодня в Дендропарке в 20:00. А как прошел первый день фестиваля, смотрите в нашем фоторепортаже.

Также все желающие могут поддержать участников Открытого кубка города Пскова по армрестлингу имени Александра Невского. Он уже стартовал сегодня на Золотой набережной.

Кроме того, можно поклониться чудотворной иконе Казанской Божией Матери в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Глава Пскова также напомнил, что в Финском парке проходит фестиваль «Лешуга». Посетить его можно с 12:00 до 22:00 в субботу и воскресенье.

Также Борис Елкин отметил, что сегодня отмечается Всемирный день бездомных животных. Поэтому можно навестить подопечных зооприютов «Лесопилка» (Новгородская, 7) и «Шанс» (Советской Армии, 56Б).