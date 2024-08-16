Культурные выходные в Псковской области: программа фестиваля «Великие традиции»

20:44, 16 августа 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдёт в Пскове и Порхове с 16 по 25 августа. Программу фестиваля на выходные предоставили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Торжественное открытие состоится завтра, 17 августа, в 18:00 в Финском парке Пскова. Там же в 18:40 пройдут конкурсные выступления участников. Помимо прослушиваний музыкантов здесь же развернётся интерактивная площадка «Ремёсла древней Псковщины» с 16:00 по 20:00.

В этот же день в 17:00 в Порховском социально-культурном комплексе состоится концерт оркестра «Мелодии России».

18 августа в 14:00 пройдут гала-концерт и церемония закрытия фестиваля в Финском парке Пскова. Здесь же в 17:00 выступит оркестр «Мелодии России».

С 19 по 25 августа на территории парка Строителей в Пскове будет работать выставка традиционных народных инструментов Псковской области. С полной программой фестиваля «Великие традиции» можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».