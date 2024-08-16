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Общество

Казанскую икону Божией Матери принесли в Троицкий собор Пскова


​Казанская икона Божией Матери принесена в Свято-Троицкий собор Пскова. 16 августа, в пятницу, утром в Псковском кремле православную святыню встречали сотни псковичей и гостей города, передает корреспондент ПАИ.

  • Казанская икона Божией Матери в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Казанская икона Божией Матери в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Казанская икона Божией Матери в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Казанская икона Божией Матери в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Казанская икона Божией Матери в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Казанская икона Божией Матери в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Казанская икона Божией Матери в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Казанская икона Божией Матери в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина

Божественную литургию в Троицком соборе ведет митрополит Псковский и Порховский Матфей. После этого перед иконой каждый час будут совершаться молебны.

В пятницу к святыне можно будет приложиться до 20:00, а 17 августа до 17:00, после чего икона отправится в Новгородскую митрополию.

Икона приносится в Псковскую епархию в рамках Всероссийского молебна о победе, который начался 6 мая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект реализует комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и фонда «Царьград».

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