Основатель сыроварни в Себеже стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
Основатель сыроварни в Себеже Дмитрий Ершов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 августа.
Главное из эфира:
- самыми популярными сырами в «Сыроварне в Себеже» стали «Белпер Кнолле» в пажитнике и «Качотта»;
- сыр «Белпер Кнолле» из «Сыроварни в Себеже» может появиться в одной из крупных федеральных сетей;
- качественное сырьё, возможность экспериментировать и создавать авторские виды сыра – одни из главных преимуществ крафтовых сыроварен;
- тщательный уход за скотом и породы коров также влияют на вкус молока, а вследствие – на качество сыра;
- у «Сыроварни в Себеже» не было рекламы, только группа в социальной сети «ВКонтакте» и рекомендации от других покупателей. Ранее рецепт сырников из рикотты из «Сыроварни в Себеже» вошёл в путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус» от Ники Ганич;
- вести бизнес с производством продуктов в небольших городах выгодно из-за близости административного ресурса, хорошей экологии и доступности необходимого сырья;
- производство сыроварни в Себеже постепенно модернизируется, однако от локальной концепции уходить не планируют.
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