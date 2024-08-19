Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Основатель сыроварни в Себеже стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Основатель сыроварни в Себеже Дмитрий Ершов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 августа.

Дмитрий Ершов. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • самыми популярными сырами в «Сыроварне в Себеже» стали «Белпер Кнолле» в пажитнике и «Качотта»;
  • сыр «Белпер Кнолле» из «Сыроварни в Себеже» может появиться в одной из крупных федеральных сетей;
  • качественное сырьё, возможность экспериментировать и создавать авторские виды сыра – одни из главных преимуществ крафтовых сыроварен;
  • тщательный уход за скотом и породы коров также влияют на вкус молока, а вследствие – на качество сыра;
  • у «Сыроварни в Себеже» не было рекламы, только группа в социальной сети «ВКонтакте» и рекомендации от других покупателей. Ранее рецепт сырников из рикотты из «Сыроварни в Себеже» вошёл в путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус» от Ники Ганич;
  • вести бизнес с производством продуктов в небольших городах выгодно из-за близости административного ресурса, хорошей экологии и доступности необходимого сырья;
  • производство сыроварни в Себеже постепенно модернизируется, однако от локальной концепции уходить не планируют.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 августа 2024

Основатель сыроварни в Себеже стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
19 августа 2024

Основатель сыроварни в Себеже Дмитрий Ершов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
19 августа 2024

Более 60 тысяч пиратских сайтов обнаружили за первое полугодие 2024 года
17 августа 2024

Сбер раскрыл размер вознаграждения топ-менеджерам за 2023 год
16 августа 2024

Дмитрий Алемасов рассказал о поддержке этногастрономических мероприятий в Псковской области
16 августа 2024

Яблоки, сидр, «Лешуга»: развитие гастротуризма Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
16 августа 2024

Развитие агро- и гастротуризма обсуждают в медиацентре ПАИ
15 августа 2024

«Газпром теплоэнерго Псков» взыскало через суд с потребителей 35,5 млн рублей задолженности

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...