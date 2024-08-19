Основатель сыроварни в Себеже стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

18:52, 19 августа 2024, ПАИ

Основатель сыроварни в Себеже Дмитрий Ершов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 августа.

Главное из эфира: