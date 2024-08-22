Проведение IX Спартакиады пенсионеров обсуждают в медиацентре ПАИ

14:37, 22 августа 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению Спартакиады пенсионеров, приуроченной к 80-летию со дня образования Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 августа.

Где и как пройдёт спартакиада, кто примет участие в соревнованиях, какие спортивные результаты планируют показать псковичи старшего возраста, рассказывают директор спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Сергей Кравченко и региональный куратор социальных проектов отделения Союза пенсионеров России по Псковской области Людмила Небеева.

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