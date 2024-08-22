Отличительную особенность преподавания шахмат назвал эксперт

14:01, 22 августа 2024, ПАИ

Отличительную особенность преподавания шахмат назвал руководитель образовательного проекта «Шахматы – игра людей» Святослав Самсонов на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 22 августа.

Есть разница между шахматами и другими видами спорта, заметил эксперт. «Если брать шахматы как образовательную составляющую, то разницы действительно, может быть, особо и не будет. Но шахматы непрерывно завязаны со спортом. Есть командные виды спорта, где многие вопросы решаются сообща. Шахматы – особый вид. Когда ребёнок испытывает какую-то эмоцию, ему трудно найти поддержку извне. Особенность переживания поражения, потому что партия длинная, а результат конечный. Тренер должен понимать, что ребёнок часто остаётся со своими мыслями негативного характера, потом могут возникать комплексы. В этом виде спорта педагогу важно иметь зачатки психологического образования. Эта вещь зачастую связана со спортивной психологией», – заявил Святослав Самсонов.

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