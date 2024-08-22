Публикуем полную программу выставки «Россия начинается здесь» к 80-летию образования Псковской области
Публикуем полную программу выставки «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области, которая откроется 23 августа в Финском парке и будет идти девять дней.
23 августа:
18:00 – открытие выставки;
18:30 – презентация города Пскова;
19:30 – выступление группы «Лиза Матрешка»;
21:00 – выступление певицы «Ёлка».
24 августа:
13:00 – презентация Псковского района;
14:00 – презентация Печорского муниципального округа;
15:00 – презентация Островского муниципального округа;
16:00 – презентация Стругокрасненкского муниципального округа;
17:00 – презентация Усвятского района;
18:00 – презентация Себежского района;
19:00 – презентация Бежаницкого района;
21:00 – выступление кавер-группы RadioBand.
25 августа:
13:00 – презентация Палкинского района;
14:00 – презентация Пушкиногорского района;
15:00 – презентация Новоржевского муниципального округа;
16:00 – презентация Локнянского муниципального округа;
17:00 – презентация Красногородского муниципального округа;
18:00 – презентация Опочецкого муниципального округа;
20:00 – презентация Плюсского района;
21:00 – программа от Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
26 августа:
16:00 – презентация Куньинского района;
17:00 – презентация Пыталовского муниципального округа;
18:00 – презентация Дновского района;
19:00 – презентация Гдовского района;
21:00 – выступление ансамбля русской музыки «Псков».
27 августа:
16:00 – работа диджея;
17:00 – выступление Dance Family, «Хоть отбавляй»;
19:00 – выступление группы «Красивая»;
20:00 – работа диджея;
21:00 – выступление группы «Марсель».
Также в течение дня работают молодёжные интерактивные площадки.
28 августа:
16:00 – презентация Новосокольнического района;
17:00 – презентация Порховского района;
21:00 – выступление Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.
29 августа:
14:00 – открытие Дней Витебской области;
14:00 – 15:30 – выступление заслуженного любительского коллектива Белоруссии – народного ансамбля народной песни «Заманіха» Полоцкого районного центра культуры, народного фольклорного объединения «Азерыца» Езерищинского горпоселкового дома культуры Городокского района и народного ансамбля народной музыки «Верхнядзвінскія музыкі» Верхнедвинского районного центра культуры и народного творчества;
17:00 – выступление проекта «Детская филармония»;
19:00 – презентация Невельского муниципального округа;
20:00 – презентация Дедовичского района;
21:00 – программа Псковского областного центра народного творчества.
30 августа:
16:00 – презентация Пустошкинского района;
19:00 – симфонический оркестр Витебской филармонии;
20:00 – ансамбль «Витебские виртуозы»;
21:00 – ансамбль танца, музыки и песни «Талака».
31 августа:
13:00 – презентация Великолукского района;
14:00 – презентация города Великие Луки.
Также ежедневно с 13:00 до 22:00 на территории выставки работают презентационные площадки муниципальных образований региона, фуд-корт, детская зона, зона Витебского подворья, спортивная и молодёжная площадки.
Публикуем полную программу выставки «Россия начинается здесь» к 80-летию образования Псковской области
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