Публикуем полную программу выставки «Россия начинается здесь» к 80-летию образования Псковской области

18:28, 22 августа 2024, ПАИ

Публикуем полную программу выставки «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области, которая откроется 23 августа в Финском парке и будет идти девять дней.

23 августа:

18:00 – открытие выставки;

18:30 – презентация города Пскова;

19:30 – выступление группы «Лиза Матрешка»;

21:00 – выступление певицы «Ёлка».

24 августа:

13:00 – презентация Псковского района;

14:00 – презентация Печорского муниципального округа;

15:00 – презентация Островского муниципального округа;

16:00 – презентация Стругокрасненкского муниципального округа;

17:00 – презентация Усвятского района;

18:00 – презентация Себежского района;

19:00 – презентация Бежаницкого района;

21:00 – выступление кавер-группы RadioBand.

25 августа:

13:00 – презентация Палкинского района;

14:00 – презентация Пушкиногорского района;

15:00 – презентация Новоржевского муниципального округа;

16:00 – презентация Локнянского муниципального округа;

17:00 – презентация Красногородского муниципального округа;

18:00 – презентация Опочецкого муниципального округа;

20:00 – презентация Плюсского района;

21:00 – программа от Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

26 августа:

16:00 – презентация Куньинского района;

17:00 – презентация Пыталовского муниципального округа;

18:00 – презентация Дновского района;

19:00 – презентация Гдовского района;

21:00 – выступление ансамбля русской музыки «Псков».

27 августа:

16:00 – работа диджея;

17:00 – выступление Dance Family, «Хоть отбавляй»;

19:00 – выступление группы «Красивая»;

20:00 – работа диджея;

21:00 – выступление группы «Марсель».

Также в течение дня работают молодёжные интерактивные площадки.

28 августа:

16:00 – презентация Новосокольнического района;

17:00 – презентация Порховского района;

21:00 – выступление Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

29 августа:

14:00 – открытие Дней Витебской области;

14:00 – 15:30 – выступление заслуженного любительского коллектива Белоруссии – народного ансамбля народной песни «Заманіха» Полоцкого районного центра культуры, народного фольклорного объединения «Азерыца» Езерищинского горпоселкового дома культуры Городокского района и народного ансамбля народной музыки «Верхнядзвінскія музыкі» Верхнедвинского районного центра культуры и народного творчества;

17:00 – выступление проекта «Детская филармония»;

19:00 – презентация Невельского муниципального округа;

20:00 – презентация Дедовичского района;

21:00 – программа Псковского областного центра народного творчества.

30 августа:

16:00 – презентация Пустошкинского района;

19:00 – симфонический оркестр Витебской филармонии;

20:00 – ансамбль «Витебские виртуозы»;

21:00 – ансамбль танца, музыки и песни «Талака».

31 августа:

13:00 – презентация Великолукского района;

14:00 – презентация города Великие Луки.

Также ежедневно с 13:00 до 22:00 на территории выставки работают презентационные площадки муниципальных образований региона, фуд-корт, детская зона, зона Витебского подворья, спортивная и молодёжная площадки.