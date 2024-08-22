Хореографический фестиваль в Пскове и создание профессиональной труппы обсудили в «Минкульте». Главное

18:59, 22 августа 2024, ПАИ

Руководитель хореографического ансамбля «Русские узоры» Ирина Казимир и начальник отдела концертно-досуговой деятельности Дома офицеров Инна Зуб стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 августа.

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