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Культура

Хореографический фестиваль в Пскове и создание профессиональной труппы обсудили в «Минкульте». Главное

Руководитель хореографического ансамбля «Русские узоры» Ирина Казимир и начальник отдела концертно-досуговой деятельности Дома офицеров Инна Зуб стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 августа.

Ирина Казимир и Инна Зуб. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • региональный фестиваль хореографического искусства памяти заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова пройдёт в Пскове в ноябре этого года;
  • название хореографического ансамбля «Русские узоры» появилось благодаря Владимиру Максимову;
  • воспитанники «Русских узоров» не будут принимать участие в конкурсной программе фестиваля. Они выступят в качестве организаторов праздника;
  • дисциплинированность родителей, тяжёлый и упорный труд детей необходимы для того, чтобы попасть в основной состав «Русских узоров»;
  • в танцы можно прийти в любом возрасте, примером этого стал хореографический коллектив «Псковские кружева»;
  • набор в ансамбль «Русские узоры» пройдёт 27 и 28 августа с 18:00 до 20:00 в Доме офицеров и СК «Олимп»;
  • отсутствие профессионального танцевального коллектива в Псковской области серьёзно сказывается на заполняемости кадров в хореографических ансамблях;
  • мужской состав ансамбля «Русские узоры» может стать ещё сильнее, если в Пскове появится профессиональный хореографический коллектив.

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